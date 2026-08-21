ظاهرة "النينيو" تقلص عدد السفن التي تعبر قناة بنما

⁠بنما سيتي في 21 أغسطس /وام/ أعلنت هيئة قناة بنما الخميس ،عن ​تدابير جديدة لإدارة إمداداتها المائية، بسبب خطر ‌ظاهرة "النينيو"⁠المناخية ​على ⁠هذا الممر ⁠المائي التجاري الحيوي.

و ذكرت الهيئة أنها ستفرض حدا أقصى على عدد عمليات العبور اليومية اعتبارا من أوائل سبتمبرالمقبل، مع تأهبها لموسم أطول من المعتاد لظاهرة "النينيو" المناخية والمتوقع ​أن يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستحدد القناة عدد عمليات العبور اليومية اعتبارا من الرابع من ‌سبتمبر بما يصل إلى 34 سفينة، وتخفض العدد ‌إلى 32 سفينة بدءا من ⁠يوم 15 من الشهر ​ذاته. وبلغ متوسط رحلات ⁠العبور اليومية عند القناة 35 سفينة حتى ⁠يونيو 2026، بما يتوافق مع الطلب على عبور ⁠السفن، مع قدرة على استيعاب نحو 40 رحلة عبور يوميا.

وكشفت الهيئة أن معدل هطول الأمطار خلال الفترة من مايو إلى أغسطس كان أقل بنسبة 34 بالمئة من ​المعدل المعتاد بينما انخفضت التدفقات إلى مستجمعات المياه 44 بالمئة ​عن المعدل الطبيعي،محذرة من أن ⁠شدة ظاهرة النينيو المتوقعة في الفترة بين 2026-2027 قد تقلص معدل هطول الأمطار، ​مما يهدد استدامة الممر المائي وإمدادات ⁠المياه المحلية على الأمد الطويل.

-خلا-