108 ملايين دولار قيمة جوائز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

واشنطن في 21 أغسطس /وام/ أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، الخميس ، تخصيص جوائز مالية بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة هذا العام، وهو أكبر مجموع جوائز في تاريخ التنس وبزيادة 20 بالمئة عن إجمالي جوائزها العام الماضي.

وسيحصل كل ​من بطل وبطلة فردي الرجال والسيدات في البطولة التي ستقام في نيويورك في الفترة من 23 أغسطس الجاري إلى 13 سبتمبر المقبل على 5.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة 10 بالمئة عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغ في تاريخ البطولات الكبرى يتقاضاه بطلا منافسات ‌الفردي.

وأعلن المنظمون ⁠أن مكافآت الدور الأول سترتفع هذا العام 27 بالمئة لتصل إلى 140 ‌ألف دولار، في ما وصفوه بأنه رقم قياسي على ⁠مستوى البطولات الكبرى.

ورحب اللاعبون بهذا الإعلان، الذي تضمن برنامج دعم اللاعبين بتمويل أولي قدره مليونا دولار في عام 2026 ويقسَم بالتساوي بينى اللاعبين واللاعبات.

-خلا-