انتخاب ميرزا فخر الإسلام رئيساً جديداً لبنغلاديش

دكا في 21 أغسطس /وام/ انتخب برلمان بنغلاديش الخميس ،القيادي بالحزب القومي الحاكم ، ميرزا فخر الإسلام عالمجير رئيساً جديداً للبلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز فخر الإسلام (78 عاما) بعد حصوله على 255 صوتاً في الاقتراع الذي جرى في مبنى البرلمان، بعد تغلبه على منافسه مرشح المعارضة ، الضابط السابق في الجيش أولي أحمد الذي حصل على 88 صوتاً.

شارك في التصويت 343 عضواً من أعضاء البرلمان تحت إشراف كبير مفوضي الانتخابات إيه إس إم ناصر الدين.

و جاءت الانتخابات بعد استقالة الرئيس السابق محمد شهاب الدين الذي انتخب عام 2023 ، واستقال في منتصف ولايته لأسباب صحية .

-خلا-