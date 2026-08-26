حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها رسميا بالجيش السوري

دمشق في 26 أغسطس/ وام / أعلن مظلوم عبدي، انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحلها كقوة عسكرية مستقلة، بعد ‏استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"،

وقال عبدي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، إنه بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج القوات ‏ضمن ألوية الجيش السوري، يتم اليوم الإعلان عن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة ‏عسكرية مستقلة.‏

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال إلى ‏مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء سوريا الجديدة وبداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء.

وقال: نريد أن نبني سوريا الجديدة لجميع أهلها، الكرد والعرب والتركمان والآشوريين، ‏سوريا الموحدة المستقرة.

وفيما يتعلق بالتعليم باللغة الكردية، أوضح عبدي أن الرئيس الشرع أعلن في مناسبات عدة صون حق الأكراد في التعليم بلغتهم مشيرا إلى وجود موقف منفتح تجاه هذا الحق وتطوير القرار مستقبلا.

-خلا-.