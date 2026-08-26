"ناسا" تعلن تركيب هوائي جديد بمحطة الفضاء الدولية

واشنطن في 26 أغسطس/ وام/ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا "، أن رائدي الفضاء، الفرنسية صوفي أدينو وزميلها الأمريكي أنيل مينون، قاما بتركيب هوائي جديد على متن محطة الفضاء الدولية وتوصيله، وذلك خلال مهمة سير في الفضاء استمرت أكثر من ست ساعات.

وأوضحت، أن الهوائي يوفر حلقة اتصال مهمة بين محطة الفضاء الدولية ومركز التحكم التابع لناسا في هيوستن، فيما أظهرت الاختبارات الأولية نجاح عملية استبدال الهوائي.

وقالت "ناسا"، إن رائدي الفضاء كانا قد أزالا هوائيا معطلا خلال مهمة سير سابقة في الفضاء، لكن لم يكن لديهما الوقت الكافي لتركيب البديل.

ولم تتأثر الاتصالات مع محطة الفضاء الدولية خلال هذه الفترة.

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