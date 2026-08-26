محمد بن سعود يوجه بإطلاق النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية

رأس الخيمة في 26 أغسطس/ وام/ وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بإطلاق النسخة الثالثة من "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على خفض الوزن وتحسين مستوى اللياقة البدنية، بما يسهم في ترسيخ أنماط حياة صحية ومستدامة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن صحة الإنسان وجودة حياته تمثلان أولوية، وأن تشجيع أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، على ممارسة الرياضة وتبني العادات الصحية يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

من جانبه أكد فيصل الغيص رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة، أن النسخة الثالثة تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته المبادرة في نسخها السابقة، مشيداً بدعم واهتمام سمو ولي عهد رأس الخيمة بأبناء الإمارة، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى إلى تقديم نسخة مميزة تشجع المشاركين على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في نمط حياتهم.

وأضاف أن التحدي يفتح باب المشاركة أمام أبناء إمارة رأس الخيمة، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و30 عاماً، على ألا يقل مؤشر كتلة الجسم "BMI" عن 40، وأن يكون المشارك مشتركاً في إحدى الصالات الرياضية في رأس الخيمة.

وأوضح أن النسخة الثالثة ستشهد تقديم جوائز نقدية لـ 20 فائزاً، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، فيما تتدرج قيمة الجوائز بمقدار ألف درهم لكل مركز، وصولاً إلى 31 ألف درهم للفائز بالمركز العشرين.

ومن المقرر أن ينطلق التسجيل مطلع سبتمبر المقبل في جميع الصالات الرياضية برأس الخيمة، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من التحدي والمنافسة نحو حياة أكثر صحة ولياقة.