جامعة الدول العربية ترحب بقرار أمريكا رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

القاهرة في 26 أغسطس/وام/رحب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع الجمهورية العربية السورية بشكل نهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعتبره خطوة مهمة على صعيد التعافي وإنهاء معاناة طال أمدها لعقود من الزمن.

وهنأ فهمي الدولة السورية، حكومةً وشعباً، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن يشجع هذا القرار المجتمع الدولي على المساهمة الفعالة في دعم جهود الحكومة السورية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إستعادة الأمن والإستقرار والرفاهية.

وجدد إستعداد جامعة الدول العربية الكامل للقيام بالدور المنوط بها في دعم سوريا خلال المرحلة الحالية في مختلف المجالات .

وام/قر/زي