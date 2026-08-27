"إف.دي.إيه" توافق على علاج جديد يرفع معدل بقاء مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة إلى المثلين

واشنطن في 27 أغسطس /وام/ أعطت السلطات الصحية الأمريكية موافقتها لعقار جديد لعلاج سرطان البنكرياس.

ووافقت إدارة ⁠الأغذية والعقاقيرالأمريكية (إف.دي.إيه) على عقار ابتكرته شركة (رفولوشن ميديسين) لعلاج سرطان البنكرياس بعد أن أثبتت تجربة أجريت على نطاق واسع أنه يرفع معدل بقاء المرضى المصابين بالمرض في مرحلة متقدمة على قيد الحياة إلى المثلين .

وتمت الموافقة على العقار، الذي تؤخذ حبة منه مرة واحدة يوميا وسيطلق عليه اسم (راسونك)، لعلاج سرطان البنكرياس المنتشر لدى

المرضى الذين تلقوا علاجا سابقا أو الذين لا يمكنهم تلقي العلاج الكيميائي المركب. ‌وصممت الشركة ⁠العقار لتثبيط عمل عدة أشكال من

بروتينات (راس) التي تساهم ‌في تحفيز نمو الأورام في عدد من ⁠حالات سرطان البنكرياس.

وقالت الشركة إن العقار ​متوفر حاليا في ⁠الولايات المتحدة بسعر39800 دولار ويكفي لمدة 30 يوما. وأضافت ⁠أنها ستوفر المساعدة أيضا.

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