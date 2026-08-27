مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

نيويورك في 27 أغسطس /وام/ انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل طفيف ، يوم الأربعاء،قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، الشركة الأغلى قيمة في العالم، التي انخفضت بقيمة واحد بالمئة، و في ظل أرقام التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع.
وفي ختام جلسة مداولات، الأربعاء، نزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.99 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7676.29 نقطة، وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع" 15.12 نقطة، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 26136.18 نقطة ، وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 113.52 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 53463.88 نقطة.
-خلا-