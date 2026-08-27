مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

نيويورك في 27 أغسطس /وام/ انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل طفيف ، يوم الأربعاء،قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، الشركة الأغلى قيمة في العالم، التي انخفضت بقيمة واحد بالمئة، و في ظل أرقام التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي ختام جلسة مداولات، الأربعاء، نزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.99 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7676.29 ​نقطة، وتراجع ‌المؤشر "ناسداك المجمع" 15.12 نقطة، بما يعادل 0.06 بالمئة، ​إلى 26136.18 نقطة ، وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 113.52 نقطة، أو ​0.21 بالمئة، إلى 53463.88 نقطة.

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