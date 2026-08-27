نمو الأنشطة غير النفطية في البحرين بنسبة 2.2 بالمئة خلال الربع الأول

المنامة في 27 أغسطس /وام/ سجلت الأنشطة غير النفطية في مملكة البحرين نموا بنسبة 2.2 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري وسط أداء قوي للاقتصاد الوطني خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني في التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2026 أن الأداء الاقتصادي تأثر خلال شهر مارس جراء الاعتداءات الإيرانية على المملكة.

وأضافت الوزارة في التقرير الذي أوردته وكالة أنباء البحرين ، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2 بالمئة نتيجة للقيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز والتي أثرت على القدرة التصديرية إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة.

وبينت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 31.1 بالمئة في مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 90.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026 مع تسجيل تسعة أنشطة من أصل 13 نشاطا غير نفطي نموا إيجابيا.

وذكرت أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي تعد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حققت أعلى معدل نمو سنوي بين الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6 بالمئة فيما بلغت مساهمتها 19.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تلتها الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 14.6 بالمئة ثم نشاط الإدارة العامة بنسبة 9 بالمئة يليه نشاط التشييد بنسبة 7 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية بما يعكس نجاح جهودها في التنويع الاقتصادي ومواصلة تطوير بيئة الأعمال .

-خلا-