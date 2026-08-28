مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم على قوات حفظ السلام بجنوب السودان

نيويورك في 27 أغسطس/وام/ أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم المتعمد والوحشي الذي شنه مسلحون واستهدف دورية تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان وأسفر عن مقتل اثنين من حفظة السلام وإصابة سبعة آخرين، بينهم ثلاثة من قوات حفظ السلام الإثيوبية، واثنان من أفراد الشرطة الوطنية لجنوب السودان، وموظفان مدنيان في البعثة.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدين دعمهم الكامل للدول المساهمة بالقوات، وتمنوا للمصابين الشفاء العاجل.

وشدد الأعضاء على أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مطالبين بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف، وتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الثابت لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وولايتها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام، مشددين على ضرورة أن تعمل حكومة جنوب السودان مع البعثة، في إطار ولايتها، لضمان سلامة وأمن حفظة السلام وتمكينها من تنفيذ مهامها في حماية المدنيين ودعم عملية السلام.