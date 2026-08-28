17.6 في المائة ارتفاعا بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال 7 أشهر

بكين في 27 أغسطس /وام/ ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 17.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2026 ، لتبلغ 4.58 تريليون يوان.

وأظهرت بيانات رسمية صينية صدرت اليوم أن إيرادات الشركات الصناعية الكبرى بلغت 80.92 تريليون يوان، بزيادة 6.5 بالمائة.

وسجلت أرباح الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنسبة 18.8 بالمائة، في حين قفزت أرباح قطاع التعدين بنسبة 34.9 بالمائة.. بينما تراجعت أرباح قطاع إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 5.8 بالمائة.

وسجل قطاع تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية الأخرى نموًا لافتًا في الأرباح بلغ 110 بالمائة.

وكشفت البيانات نفسها عن ارتفاع أرباح قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 50.1 بالمائة في حين ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في شهر يوليو وحده بنسبة 11.2 بالمائة وذلك على أساس سنوي.