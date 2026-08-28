ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بدعم من توقعات "إنفيديا"

نيويورك في 28 أغسطس /وام/ ⁠أغلقت مؤشرات الأسهم الامريكية على ارتفاع في ختام تدولات يوم الخميس ، وقاد المؤشر" ناسداك " بورصة "وول ستريت" إلى الارتفاع ، بعد أن أكدت توقعات الإيرادات الهائلة لشركة " إنفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية قوة الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودفعت أسهم شركات ​التكنولوجيا إلى الارتفاع.

و ارتفع المؤشر "ستاندرد ​اند بورز 500" بواقع 55.03 نقطة، أو 0.72 بالمئة، ​إلى 7730.73 نقطة. وصعد المؤشر " ناسداك"

المجمع ⁠411.16 نقطة، أو 1.57 بالمئة، إلى 26540.78 نقطة. وربح المؤشر "داو جونز" الصناعي ​100.33 نقطة، أو 0.19 بالمئة، ⁠إلى 53564.21 نقطة.

-خلا-