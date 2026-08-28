عاصفتان استوائيتان في المحيط الهادئ مرشحتان للتحول لإعصارين

واشنطن في 28 أغسطس/وام/ تشكلت العاصفتان الاستوائيتان "كارينا" و"لويل" في المحيط الهادئ، الخميس، وسط توقعات بتحولهما إلى إعصارين خلال الأيام المقبلة، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وتبعد العاصفة "كارينا" نحو 1330 كيلومتراً جنوب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا، وتبلغ سرعة رياحها القصوى نحو 75 كيلومتراً في الساعة، فيما تقع العاصفة " لويل" على بعد نحو 2840 كيلومتراً غرباً وجنوب غرب شبه الجزيرة، وتصل سرعة رياحها القصوى إلى نحو 65 كيلومتراً في الساعة.

ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية سارية بشأن العاصفتين.

-خلا-