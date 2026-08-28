الكونغو الديمقراطية تبدأ حملة تطعيم ضد "إيبولا"

كينشاسا في 28 أغسطس/وام/ بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس تطعيم السكان ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء أشد تفش للمرض فتكا تسجله البلاد.

وكان العاملون في مجال الصحة وغيرهم ممن يعملون في خطوط المواجهة الأمامية للاستجابة لإيبولا من بين أول من تلقوا اللقاح.

وذكر وزير الصحة روجيه كامبا أن حملة التطعيم انطلقت رسميا في كيسانجاني، عاصمة مقاطعة تشوبو في شرق البلاد.

وقال كامبا: لقد قررنا استخدام لقاح "إرفيبو" لحماية أولئك الذين هم في خط المواجهة أولا، وبالتالي مقدمي الرعاية الصحية لدينا، ولكن أيضا الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى.

وقد أثر التفشي حتى الآن على ست مقاطعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، بما في ذلك إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، وتشوبو، وهوت-أويلي، وباس-أويلي.

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، سجلت البلاد 5 آلاف 713 حالة مؤكدة، بما في ذلك 2744 حالة وفاة، وفقا للأرقام الحكومية ، وبلغ معدل الوفيات الإجمالي بين الحالات المؤكدة حوالي 48%.

-خلا-