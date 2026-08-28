15قتيلاً بحريق مصنع كيماويات أقصى شرق روسيا

موسكو في 28 أغسطس /وام/ لقي 15 شخصاً حتفهم جراء حريق اندلع في مجمع "آمور" للكيماويات والغاز في أقصى شرق روسيا ، حسبماأعلنت إدارة المصنع يوم الخميس.

و ذكر بيان أصدره المصنع أن جميع الضحايا من موظفيه، مشيراً إلى أن من بين القتلى مواطن روسي و14 عاملا أجنبيا، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

و أوضحت لجنة التحقيقات الروسية أنها تحقق في سبب الحريق وأي خرق محتمل لقواعد السلامة ،منوهة بأنها لم تبلغ عن أي علامات على التخريب أو وجود حادث مدبر.

يذكر أن مجمع آمور للكيماويات والغاز، الواقع في منطقة أمور الروسية قرب الحدود الصينية، على بعد 5500 كيلومتر شرق موسكو، مشروع مشترك بين شركة النفط والغاز الصينية "سينوبيك" وشركة البتروكيماويات الروسية "سيبور".

-خلا-