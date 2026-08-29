الأمين العام للأمم المتحدة يشارك في قمة شنغهاي للتعاون

نيويورك في 29 أغسطس/ وام / يشارك أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في العاصمة القرغيزية بيشكيك يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر المقبل.

وقال ستيفان ديجاريك، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، إن الأمين العام سيستعرض خلال مشاركته في القمة مواقف المنظمة الدولية إزاء عدد من القضايا الراهنة، بما في ذلك التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غوتيريش، سيعقد على هامش مشاركته بأعمال القمة، اجتماعا مع رئيس قيرغيزستان، صدر جباروف، إلى جانب لقاءات ثنائية أخرى مع عدد من القادة الأخرين المشاركين، للتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

-سر-.