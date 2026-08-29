الرئيس الأمريكي يعلن إنشاء أكاديمية فضاء جديدة وخطط لإرسال مركبة نووية إلى المريخ

واشنطن في 29 أغسطس/ وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه وقع أمرا تنفيذيا بالبدء في إنشاء أكاديمية جديدة للفضاء تسمى "أكاديمية الفضاء الأمريكية" لصالح قوة الفضاء وناسا والقطاع التجاري.

وقال: هذا موضوع كبير جدا الفضاء هو الشيء الأكثر سخونة، مشدداً على أن ذلك حدث بالغ الأهمية فكما نفكر في أكاديميات "ويست بوينت" و"أنابوليس" وأكاديمية القوات الجوية وأكاديمية خفر السواحل وهي جميعا مؤسسات عظيمة فإننا نمتلك الآن "قوة الفضاء" وسننشئ الأكاديمية".

وكشف الرئيس الأمريكي عن أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" تعمل على تطوير مركبة تعمل بالطاقة النووية مخصصة للرحلات بين الكواكب ليتم إطلاقها إلى المريخ في عام 2028.

جاء ذلك في كلمة القاها في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا في مدينة هيوستن عقب منحه وسام الشرف الفضائي من الكونغرس، وهو أرفع وسام فضائي في الولايات المتحدة، لطاقم مهمة "أرتميس 2" المؤلف من ثلاثة أمريكيين وكندي واحد، بعد رحلتهم التاريخية حول القمر التي حققت رقما قياسيا جديدا في مسافة السفر البشري.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المركبة "ستكون من أولى الوحدات التي ستشكل في نهاية المطاف أسطولا فضائيا أمريكيا ضخما ما سيجعل السفر عبر الفضاء أمرا شائعا يكاد يضاهي شيوع السفر عبر المحيطات في وقتنا الراهن.

يذكر أن طاقم المهمة، المكون من القائد ريد وايزمان، والطيار فيكتور جلوفر، وكريستينا كوتش، والكندي جيريمي هانسن، هم أول رواد فضاء يصلون إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن، حيث حلقوا على متن كبسولة "أوريون" الجديدة، على بعد 6067 ميلا "6545 كيلومترا" من سطح القمر وكانوا أول من انطلق على متن صاروخ القمر الجديد لناسا، وهو عملاق بطول 30 طابقا، كان قد حلق مرة واحدة فقط من قبل من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

ورغم عدم هبوطهم على سطح القمر، مهدت رحلتهم الطريق لمهمة أرتميس 3 المقبلة، حيث تعتزم الوكالة إجراء تدريب على الالتحام المداري حول الأرض، ثم الهبوط على القمر بحلول 2028 في مهمة أرتميس 4.

وتعهد الرئيس ترامب بعودة الأمريكيين إلى الهبوط على سطح القمر قبل انتهاء ولايته، وصولا إلى المريخ "قريبا جدا".

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