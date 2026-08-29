وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيريه العماني والقطري آخر التطورات الإقليمية

‏الكويت في 29 أغسطس / وام / أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اتصالين هاتفيا "الجمعة" مع كل من السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم خلال الاتصالين بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

-خلا-.