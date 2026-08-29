"إيبولا" يمتد إلى منطقتين جديدتين في الكونغو وتحذيرات من انتقاله لدول الجوار

كينشاسا في 29 أغسطس/ وام/ اتسع تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليشمل منطقتين صحيتين جديدتين، ليرتفع إجمالي المناطق المتضررة إلى 60 منطقة، وسط تحذيرات من خطر امتداده إلى دول مجاورة.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية تسجيل 5794 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 2786 وفاة، فيما تتجاوز معدلات الوفيات في بعض المناطق 48 بالمئة، بسبب تأخر جهود الاستجابة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة انتشار الفيروس تتجاوز جهود الرصد والاحتواء، مشيرة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي الأكثر عرضة لخطر انتقاله، تليها جنوب السودان.

وبدأت الكونغو الديمقراطية تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بلقاح «إرفيبو»، بالتزامن مع استمرار التجارب السريرية للتوصل إلى لقاح مرخص للتفشي الحالي، في ظل تحديات تشمل انعدام الأمن والنزوح وكثافة حركة السكان.

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