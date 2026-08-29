"أنثروبيك" تطلق نظاما يتيح للذكاء الاصطناعي تنفيذ تجارب علمية في المختبرات

واشنطن في 29 أغسطس/ وام/ كشفت شركة "أنثروبيك" الأمريكية للذكاء الاصطناعي عن إطلاق نسخة بحثية من نظام يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التحكم في الأجهزة العلمية والهندسية وإجراء التجارب، في خطوة توسع استخدام تقنياتها من العالم الرقمي إلى المختبرات.

ويتيح النظام، المعروف باسم "معيار الأجهزة النموذجية"، تشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للبرمجة، بينها المجاهر وأجهزة معالجة السوائل والليزر والأذرع الروبوتية، وتنسيق عملها لتنفيذ تجارب في مجالات تشمل اكتشاف الأدوية والروبوتات والحوسبة الكمومية.

وتختبر "أنثروبيك" التقنية بحسب “فاينانشيال تايمز” مع عدد من المختبرات ومصنعي الأجهزة، فيما أظهرت تجارب أولية قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على متابعة التجارب وتعديلها وتكرارها بصورة تحاكي بعض مهام العلماء.

وتعتزم الشركة إتاحة النظام مفتوح المصدر، بعد التأكد من توفير ضوابط للحد من الأخطاء والمخاطر المحتملة، خصوصاً في التطبيقات المرتبطة بالعلوم الحيوية.

ويأتي إطلاق النظام بعد طرح "أنثروبيك" منتج "كلود ساينس" المخصص للباحثين، في إطار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث العلمي وتصميم البروتينات واكتشاف الأدوية.

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