"سقيا الإمارات".. حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز جودة الحياة

دبي في 29 أغسطس / وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، أن إسهام مشاريع المؤسسة في تحسين حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في توظيف الابتكار لخدمة الإنسانية.

وأوضح معاليه، في تصريحات بمناسبة فوز "سقيا الإمارات" بجائزة ديهاد الإنسانية للاستدامة لعام 2026، أن هذا التكريم يعكس حجم الأثر الإيجابي المستدام للمؤسسة في حياة المجتمعات المستفيدة.

وجاء هذا التكريم ضمن "جوائز هيومانثروبي من ديهاد" خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".

واعتبر محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة، أن الجائزة تمثل تتويجا لمبادرات المؤسسة النوعية الرامية إلى مواجهة شح المياه عبر حلول مبتكرة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس التزام المؤسسة بتخفيف معاناة الإنسان من خلال مبادرات تجمع بين الأثر الإنساني والتنمية المستدامة.

واستعرضت "سقيا الإمارات" خلال مشاركتها في "ديهاد 2026"، مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، وسلطت الضوء على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشجع الأفراد والمؤسسات ومراكز البحوث على تطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج المياه وتوزيعها وتخزينها ومراقبتها وتحليتها وتنقيتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث يستمر استقبال طلبات المشاركة في دورتها الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026.

يُشار إلى أن "جوائز هيومانثروبي من ديهاد" تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين تسهم جهودهم في تطوير العمل الإنساني وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المجتمعات حول العالم.