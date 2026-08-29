"الدفاع الروسية": إسقاط 313 مسيرة وتدمير مراكز لوجستية ومستودعات صواريخ "فلامنغو" في كييف

موسكو وكييف في 29 أغسطس / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 313 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات، بالتزامن مع توجيه ضربات استهدفت مراكز لوجستية وموانئ أوكرانية، فيما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتسجيل 242 اشتباكا مسلحا على خطوط التماس.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات فوق أراضي عدة مقاطعات، أبرزها موسكو وبيلغورود والقرم ومياه البحرين الأسود وآزوف.

وأسفر هذا الهجوم، بحسب تصريحات حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار، عن إصابة 7 أشخاص، حيث نقل 4 منهم إلى المستشفى في روستوف على الدون، بينهم بالغان وطفلان أحدهما في حالة خطيرة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مركز النقل والخدمات اللوجستية "فيم سيرفيس" في بلدة تشايكي بمقاطعة كييف، والذي يستخدم لتخزين مكونات صواريخ "فلامنغو" بعيدة المدى، ومحطة جمركية للإمدادات الغربية في قرية كالينوفكا، ومستودعا لمكونات الطائرات المسيرة في قرية ميلايا، كما شملت الضربات الروسية البنية التحتية العسكرية ومواقع تفريغ الوقود في ميناء إزمايل، فضلا عن تدمير مرافق تخزين عسكرية في ميناء نيكولاييف.

من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الاشتباكات تركزت أعنفها في جبهة بوكروفسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية ونفذت هجمات مدفعية وجوية، إذ قدرت الهيئة إجمالي الخسائر العسكرية الروسية منذ بداية الأزمة بنحو 1,485,200 جندي.

وأعلنت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية والسلطات المحلية حصيلة تفصيلية للضحايا والإصابات جراء الهجمات الروسية، حيث أسفر هجوم في منطقة أوديسا عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين واشتعال النيران في 8 شاحنات للمواد الغذائية.

وفي حي بوتشا، ارتفع عدد المصابين إلى 6 أشخاص مع إجلاء أكثر من 200 شخص عقب وقوع انفجارات، وأسفر هجوم ليلي على حي إزمايل عن مقتل شخص وإصابة آخرين وتضرر مرافق البنية التحتية للنقل، في حين قُتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما وأصيب 7 آخرون في هجوم على متجر لبيع الأدوات المنزلية في بافلوهراد بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

كما تسببت الهجمات في اندلاع حريق في مبنى سكني بحي سفياتوشينسكي في كييف، وتعرضت مدينة خاركيف لغارات بمسيرات دون تسجيل إصابات، بينما أصابت طائرة مسيرة مبنى إداريا في كراماتورسك.

-خلا-