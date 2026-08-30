بيع صقر بـ 1.5 مليون درهم في مزاد بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 30 أغسطس/ وام/ شهدت الجولة الخامسة من مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 رقمًا استثنائيًا، بعد أن تم بيع صقر من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" مقابل 1.5 مليون درهم إماراتي ليصبح أغلى صقر يتم بيعه في مزادات النسخة الحالية من المعرض.

وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش .

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": " تعكس المستويات الاستثنائية للصقور المشاركة المكانة العالمية التي وصلت إليها المزادات المصاحبة للمعرض في نسخته الأضخم، وتؤكد حرصنا على توفير منصة تجمع أفضل الصقور والسلالات المتميزة من مختلف أنحاء العالم. كما تسهم هذه المزادات في الحفاظ على جودة السلالات واستدامتها، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة قطاع الصقارة وممارساتها الأصيلة في المنطقة، بما يدعم جهود صون هذا الموروث الإماراتي العريق ونقله إلى الأجيال المقبلة."

ويشارك في نسخة العام الجاري 55 من أبرز المزارع المحلية والعالمية المتخصصة في تربية الصقور والعناية بها .