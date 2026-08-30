مركز الإمارات للتكنولوجيا الحيوية يعرض نجاحاته في استنساخ الحيوانات بمعرض أبوظبي

أبوظبي في 30 أغسطس/ وام/ يبرز مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 نجاحه في استنساخ عدد من الفصائل الحيوانية، من بينها الذئاب العربية والذئاب البنية والذئاب الشمال الغربية، والماعز الألبين،وغيرها.

وقال سلطان عبد الله الخوري الباحث بالمركز في تصريح لـ "وام" إن المركز نجح كذلك في استنساخ بعض فصائل الإبل، يهدف إلى الحفاظ على الفصائل والكائنات والحيوانات الفريدة من نوعها، خاصة لدى أصحاب الحلال الذين يمتلكون حلالاً مميزاً، سواء كان فائزاً بجوائز أو رموز، ويرغبون في استعادته، مؤكداً أن هذه إحدى الخدمات التي يقدمها المركز.

وأشار إلى أن الماعز الألبين معروف بإنتاجيته الكبيرة من الحليب، موضحاً أن الأنثى التي تم استنساخها تبلغ إنتاجيتها من الحليب أكثر من 14 لتراً في اليوم الواحد، وهو ما يمثل إنتاجية كبيرة ويسهم في دعم الأمن الغذائي في الدولة.

وأضاف أن من فوائد الاستنساخ أيضاً الحفاظ على السلالات التي تكون على وشك الانقراض، مثل الذئاب العربية والذئاب البنية والذئاب الشمال غربية.

وأكد أن المركز يحرص خلال مشاركته في المعرض على عرض نتائج الأبحاث، ولا يقدم أي مشروع غير مكتمل أو غير ناضج، موضحاً أن بعض المشاريع قد تستغرق سنة أو سنتين، وبعد نجاح المشروع والتجربة يتم عرض النتائج للجمهور.