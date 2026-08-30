تعديل وزاري في كوريا الجنوبية يشمل ست حقائب رئيسية

سيئول في 30 أغسطس / وام / أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ عن تعديل وزاري واسع شمل ست حقائب حكومية، تصدرها ترشيح نائب وزير المالية لي هيونغ-إيل وزيرا للمالية، ونائب القائد السابق لقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية كانغ شين-تشول وزيرا للدفاع.

وتضمنت الترشيحات الجديدة، التي كشف عنها رئيس السكرتارية الرئاسية كانغ هون-سيك خلال مؤتمر صحفي اليوم، تكليف هونغ جي-سون بوزارة الأراضي، وكيم سيونغ-وون بوزارة العدل، ويونغ هيه-إن بوزارة المساواة بين الجنسين، ولي سو-يونغ بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

-خلا-