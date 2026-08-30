فقدان 261 أجنبيا بانهيار طيني في ميناء حدودي صيني.. وارتفاع قتلى فيضانات نيبال إلى 734

قييرونغ وكاتماندو في 30 أغسطس / وام / أعلنت السلطات الصينية فقدان 261 أجنبيا ينتمون إلى 23 دولة، من إجمالي 546 مفقودا، جراء انهيار طيني ضرب ميناء قييرونغ الواقع على الحدود الصينية - النيبالية في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين الأربعاء الماضي.

وتتزامن هذه الحصيلة مع إعلان إدارة الكوارث في نيبال، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات المدمرة إلى 734 شخصا، يضاف إليهم 16 قتيلا أعلنت عنهم حكومة منطقة شيتسانغ الصينية.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لحكومة المنطقة الصينية أن قائمة المفقودين الأجانب شملت 104 أشخاص من نيبال، و49 من الهند، و33 من لاتفيا، و18 من الولايات المتحدة، و15 من بريطانيا، وستة من كندا، و6 من أستراليا، و4 من جنوب أفريقيا، و3 من ماليزيا، و3 من ألمانيا، و3 من روسيا، و2 من أيرلندا، و2 من إستونيا، و2 من فرنسا، و2 من هولندا، و2 من نيوزيلندا، وشخص واحد من كل من كازاخستان وفنلندا وليتوانيا والبرتغال وأوكرانيا وإسبانيا والمجر.

وأكدت السلطات إخطار السفارات والقنصليات المعنية، مبينة عدم وجود سياح أجانب عالقين حاليا في محافظة قييرونغ بعد استكمال عمليات البحث والتفتيش الميداني.

-خلا-