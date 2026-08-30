تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة لاسلكية لتعزيز موثوقية شبكة توزيع الكهرباء في دبي

دبي في 30 أغسطس / وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار، أثمرا عن تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.

وقال معاليه إن هذه الابتكارات تجسد نهجا استباقيا في إدارة الأصول الحيوية، يعتمد على البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، يرافقه راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، للاطلاع على حزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في موثوقية وكفاءة واستدامة شبكة التوزيع في دبي.

واطلع الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تُطبّق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.

وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، حيث يسهم المركز في تعزيز وضوح الرؤية حول أداء الأصول، وتخطيط أعمال الصيانة وفق مستويات المخاطر، وتحديد التوقيت الأمثل لاستبدال الأصول، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.

واطلع معاليه على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية إتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع، بما يدعم الشبكة الذكية ويسهم في تعزيز اعتمادية الخدمات للمتعاملين.

كما اطلع على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، حيث تفقَّد مختبر الكوابل المعتمد وفق المواصفة الدولية "ISO/IEC 17025:2017"، الذي يدعم تحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واختبارات الجودة، وإدارة دورة حياة الكوابل الكهربائية، وتقديم خدمات فحص الكوابل للجهات الخارجية، إلى جانب مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي، وحقق أيضا إيرادات مهمة، حيث حقق المختبران إيرادات ووفورات كبيرة.

وأصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير على صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة.

واختتمت الجولة بزيارة وحدة التدريب المتنقلة، التي تنقل برامج التدريب على السلامة والعمليات التشغيلية مباشرة إلى فرق العمل في المواقع، ونجحت في تدريب أكثر من 9,200 موظف خلال الفترة من 2021 إلى 2025.