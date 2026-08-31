التجارب التفاعلية تستقطب زوار جناح "أبوظبي للرياضات البحرية" بمعرض الصيد

أبوظبي في 30 أغسطس/ وام/ استقطبت التجارب التفاعلية الزوار والعائلات في جناح نادي أبوظبي للرياضات البحرية

الذي يقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

تتضمن التجارب محاكاة صيد "سمك الكنعد" وتجربة التجديف، والمهارات البحرية إلى جانب تجربة تجمع بين الموروث البحري الإماراتي والرياضات البحرية الحديثة علاوة على التعريف بسباقات المحامل الشراعية التراثية لفئات 22 و43 و60 قدماً، ومسابقة الكنعد، وبرامج أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الموجهة إلى الناشئين والشباب.

وأكد النادي أن الإقبال الواسع على الجناح، يعزز جهوده لتقديم الموروث البحري بأساليب حديثة وتفاعلية تقرّبه من الأجيال الجديدة، وتعزز ارتباطها بالبحر، وتشجعها على ممارسة الرياضات البحرية، بما يسهم في استدامة هذا الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.