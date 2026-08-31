" معرض أبوظبي للصيد"/ بيع صقر مقابل 1.1 مليون درهم وسط منافسات كبيرة من المزايدين

أبوظبي في 31 أغسطس/وام/ شهدت منافسات الجولة السادسة من مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، زخماً كبيراً بعد بيع فرخ الصقر من نوع "جير بيور ألترا وايت" مقابل مبلغ 1.1 مليون درهم (ما يعادل نحو 300 ألف دولار)، اليوم (الأحد)، بمركز أدنيك أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير .

تعود نشأة الصقر وملكيته إلى مزرعة «مارك موقلتش» من الولايات المتحدة، والذي تأهل للمنافسات بوزن 1460 جراماً وبطول 18.5 بوصة وبلغ عرضه 18.5 بوصة.

يعد برنامج مزادات الصقور الأكبر في تاريخ المعرض في نسخته الـ23 التي تأتي بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ليرسخ مكانة أبوظبي في مجال صون التراث والمروثوات الثقافية وبناء جسور تواصل مع مختلف الشعوب.

وتسهم النسخة الأضخم من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تأتي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، في مواصلة أبوظبي دورها الرائد في الحفاظ على الثقافة والموروثات والرياضات التراثية من خلال فعاليات متنوعة جاءت على رأسها المزادات التي خطفت أنظار جمهور كبير من الزوار خلال أيام المعرض.

واستقطبت جولة اليوم قطاعاً كبيراً من الزوار والمتخصصين ومحبي الصقور المميزة، وملاك مزارع تربية الصقور والمربين والخبراء من مختلف دول العالم، لما يتمتع به المعرض من مكانة رائدة في المزادات بفضل المعايير الدقيقة التي يتم فرضها على جميع الصقور المشاركة.

وتشمل هذه المعايير تقييم أصل السلالات ونقاءها، وقوتها البدنية، وعنصر الجمال من حيث اللون وطول الريش وتناسقه، وكذلك إنجازات الصقور من حيث المزاينات ومسابقات الصيد.