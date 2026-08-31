الإمارات/ أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية في سبتمبر

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ تدخل دولة الإمارات شهر سبتمبر 2026 بأجندة حافلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، تعكس مكانتها منصة عالمية لاستضافة الأحداث الكبرى، وحاضنة تجمع قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والثقافة في بيئة تتميز بالكفاءة والجاهزية.

ويؤكد تنوع هذه الفعاليات واتساع نطاق المشاركات الدولية الثقة بقدرات الدولة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز حضور الإمارات على خريطة صناعة الفعاليات العالمية.

وتحتضن أبوظبي الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، تحت شعار "لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم"، وبمشاركة عارضين من 95 دولة ونحو 1500 فعالية، بما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية للثقافة والمعرفة والصناعات الإبداعية.

وتشهد أبوظبي يومي 15 و16 سبتمبر، قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة"، بمشاركة قادة عالميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا، لمناقشة مستقبل منظومات الطاقة والتحول الرقمي.

وتقام في أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، فعاليات معرض العقارات والاستثمار الدولي "آيريس - IREIS 2026"، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة، بمشاركة كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري المنازل، ويستعرض فرصاً استثمارية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والاستثمار الأجنبي المباشر والبنية التحتية المستدامة.

وتنظم منصة "واجهة التعليم" يومي 22 و23 سبتمبر، النسخة الثانية عشرة من معرضها السنوي في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "التعليم والأسرة"، بمشاركة أكثر من 600 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتوفير فرص للطلبة وأولياء الأمور للتعرف إلى البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية والتخصصات المستقبلية والمسارات المهنية.

وتحتضن أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 22 سبتمبر، بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026 في جزيرة الحديريات، في أول استضافة للبطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة متوقعة لأكثر من 4000 رياضي من مختلف أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 35 اتحاداً وطنياً، ضمن ست فئات رئيسية.

وتشهد العين يومي 28 و29 سبتمبر، الدورة الأولى من "منتدى العين لأعمال المستقبل"، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في مركز أدنيك العين، تحت شعار "استثمر، طوّر، ازدهر"، لمناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.

وتتواصل في أبوظبي حتى 6 سبتمبر، فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي، والذي يتضمن 15 قطاعاً رئيسياً، إلى جانب أكثر من 40 فعالية ثقافية وترفيهية وثمانية مزادات للصقور، في حدث يجمع التراث الإماراتي والابتكار في مجالات الصقارة والفروسية والصيد والتخييم والسياحة البرية والبحرية.

وتشهد دبي خلال شهر سبتمبر أجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، بما يعكس تنوع القطاعات التي تستقطبها الإمارة وقدرتها على جمع المستثمرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، الدورة الـ 50 من معرض "الشرق الأوسط للطاقة"، بمشاركة أكثر من 1900 عارض من أكثر من 150 دولة، لعرض أحدث حلول الطاقة والبنية التحتية الكهربائية والطاقة المتجددة والتخزين والتحول الرقمي، إلى جانب خمس مؤتمرات متخصصة.

وتنظم دبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، معرض "IPS 2026" وقمة AIM للاستثمار، حيث يجمع المعرض المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية لاستعراض المشاريع والفرص العقارية، فيما تجمع القمة مستثمرين وصناع قرار وخبراء لمناقشة الاستثمار المستدام والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والشراكات الدولية.

وتستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، الدورة الـ 25 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لطب الجلد والليزر "دبي ديرما"، الذي يجمع المتخصصين والشركات العاملة في طب الجلد والتجميل وتقنيات الليزر والرعاية الصحية، ببرنامج علمي وتدريبي متخصص.

وتنعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي تعد الأكبر منذ انطلاق أول مكوناتها عام 2021، وتضم ثماني منتديات متخصصة، بمشاركة أكثر من 200 شخصية إعلامية من خارج الدولة ونحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بالقطاع من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.

وفي الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، يستضيف مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات "جيسيك"، الذي يجمع المؤسسات الحكومية والشركات وقادة أمن المعلومات والخبراء لمناقشة التهديدات السيبرانية ومستقبل الأمن الرقمي، إلى جانب حلول حماية البنية التحتية والأمن السحابي والذكاء الاصطناعي.

من جهتها، تحتضن الشارقة يومي 19 و20 سبتمبر، فعاليات الدورة الخامسة من "مؤتمر الشارقة للموزعين" في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة مئات الموزعين وبائعي الكتب ومنصات البيع الإلكترونية من 98 دولة، لمناقشة واقع توزيع الكتب عالميا، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات بين الموزعين والناشرين، ومواكبة التحولات الرقمية.