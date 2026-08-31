إنتر ميلان ولاتسيو يفوزان على كالياري وجنوى بالدوري الإيطالي

روما في 31 أغسطس /وام/ فاز إنتر ميلان على مضيفه كالياري 1-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان، رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في المسابقة على حساب جنوى بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، في حين يحتل جنوى المركز السادس عشر بدون نقاط.

-خلا-