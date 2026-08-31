8 قتلى و18 مفقوداً بغرق عبارة قبالة شمال قبرص

نيقوسيا في 31 أغسطس /وام/ لقي ⁠ثمانية أشخاص حتفهم وفقد 18 آخرون بعد انقلاب عبارة تقل نحو 270 من الركاب وأفراد الطاقم قبالة سواحل شمال قبرص يوم الأحد.

وذكرت السلطات أن العبارة المملوكة للقطاع الخاص غادرت ميناء "غيرنه" في شمال قبرص ظهرا باتجاه ميناء "طاشوجو" التركي بشرق البحر المتوسط ، و عقب مغادرتها بدأ تسرب المياه إليها لسبب غير معروف .

وأفاد الناجون بأن العبارة كانت تبحر على نحو غير منتظم، وأن آخر ​اصطدام قوي لها بسطح الماء أدى إلى كسر مقدمة العبارة مزدوجة

البدن، مما سمح بتسرب المياه إلى الداخل.

-خلا-