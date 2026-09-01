ارتفاع أسعار النفط و"برنت" عند 91.05 دولار للبرميل

عواصم في الأول من سبتمبر / وام / سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 56 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 91.05 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أو 1%، لتبلغ 86.59 دولار.

وكان خام برنت قد أنهى الجلسة السابقة مرتفعا بنسبة 2.7% عند التسوية، بينما سجل الخام الأمريكي زيادة بنسبة 2.8% ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ 25 و21 أغسطس على التوالي.

- خلا -