زايد بن حمد آل نهيان والمدير العام للأمن الوطني الموريتاني يبحثان التعاون في مكافحة جرائم المخدرات

أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام/ بحث معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الفريق محمد لحريطاني، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال اللقاء، بحث أطر التعاون في رصد ومكافحة شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب الاطلاع على إستراتيجيات العمل لدى الجانبين والتي تسهم في رفع مستوى الجاهزية للجرائم العابرة للحدود، لا سيما في ضوء التحديات المتسارعة التي تفرضها الأساليب المستجدة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية المنظمة في عمليات تصنيع وتهريب وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما يستدعيه ذلك من تطوير مستمر للقدرات الفنية والميدانية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتكثيف تبادل المعلومات حول أنماط الجريمة وطرق عمل الشبكات المتورطة فيها.

وأكد معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الأمنية باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة شبكات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما في ظل ما تشهده هذه الجرائم من تطور في أساليب التهريب والترويج واتساع نطاق أنشطتها، وذلك ضمن تكامل الجهود في حماية أمن وسلامة المجتمعات من آفة المخدرات.

من جهته، أشار المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الجرائم والحد من مخاطرها، مؤكدًا مواصلة تطوير التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.