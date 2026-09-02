الجيش الأردني يعلن التعامل مع 13 صاروخاً باليستياً أطلقت من إيران

عمان في 2 سبتمبر /وام/ أعلن الجيش الأردني، أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تُسجّل، أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.

وأكد الجيش الأردني أن وحداته وتشكيلاته تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها.

-خلا-