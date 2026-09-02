"أبوظبي للزراعة " تستعرض أبرز خدماتها وبرامجها في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/ تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بوصفها شريكاً رئيسياً في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تحت شعار "الثروة الحيوانية.. إرث وأمن غذائي"، مستعرضة أبرز خدماتها وبرامجها الموجهة إلى مربي الثروة الحيوانية، إلى جانب التعريف بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.

وذكر مبارك القصيلي، مستشار مدير عام الهيئة ، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقًا من أهمية هذا الحدث، الذي يحظى بإقبال واسع، مشيرًا إلى أن جناح الهيئة يستعرض مجموعة من الخدمات والبرامج الموجهة إلى مربي الثروة الحيوانية.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذه الخدمات تشمل سوق الأعلاف، وبرنامج ترقيم الثروة الحيوانية، وبرنامج الرقابة الجوية على العزب والمزارع، إلى جانب برامج التحسين والإرشاد الحيواني، مؤكاً أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز استدامته، ونشر الممارسات الزراعية الجيدة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن جناح الهيئة يسلط الضوء كذلك على جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تشمل مختلف قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والنحل والاستزراع السمكي والقطاع الغذائي، وتُعد من الجوائز الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن الجائزة تتضمن 5 مهرجانات و77 مسابقة، إلى جانب 4 فئات رئيسية و13 فئة أخرى، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 10 ملايين درهم، موضحاً أن هذه الجوائز تهدف إلى تحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ودعم إسهامه في منظومة الأمن الغذائي بالدولة.

ولفت القصيلي إلى أن التسجيل للمشاركة في الجائزة سيبدأ في 15 سبتمبر المقبل، فيما تُقام فعالياتها من 1 نوفمبر وحتى نهاية فبراير، وتتضمن مجموعة من المسابقات في جناح الجائزة ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي، إضافة إلى مسابقات تُقام في منطقة الظفرة ومدينة العين والإمارات الشمالية.

ودعا الجمهور إلى زيارة جناح الهيئة في المعرض والتعرف على أحدث الخدمات والمبادرات الموجهة إلى القطاعين الزراعي والحيواني، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها لنحو 25 ألفاً من مربي الثروة الحيوانية، إلى جانب دعمها آلاف العزب والمزارع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.