مصر والصين تدعوان لخفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

القاهرة في 3 سبتمبر/ وام/ دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت مصر والصين، في بيان مشترك صدر الأربعاء خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والأمني بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ودعم السلم والاستقرار، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت مصر والصين أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع بشكل رئيسي على عاتق الدول المشاطئة له، وشددتا على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.

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