حصيلة وفيات "إيبولا" في الكونغو تتجاوز 3 آلاف وتحذيرات من سرعة انتشاره

جنيف في 3 سبتمبر/ وام / أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه " ثاني أكبر تفشٍ مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن".

وأعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي 3 آلاف حالة، إذ أوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء، الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي، أدى إلى وفاة 3007 أشخاص وإصابة 6186 آخرين، فيما تعافى 1409 أشخاص.

وقال غيبريسوس إن الإصابات سُجلت في ست مقاطعات، مشيرا إلى أن «إيتوري» تمثل بؤرة الوباء، إذ سجلت 85% من الإصابات و88% من الوفيات.

وحذر من استمرار تسجيل غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية، إلى جانب عدم إجراء عمليات الدفن بصورة آمنة، ما يزيد خطر انتقال العدوى.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أرسلت أكثر من 330 طناً من المساعدات الطارئة ونشرت أكثر من 300 خبير لمكافحة الفيروس.

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