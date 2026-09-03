ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة بدعم من تراجع الدولار

عواصم في 3 سبتمبر/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في نحو شهر خلال الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02:19 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4409.97 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولار، والبلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1770.88 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1354 دولارا.

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