عمر الدرعي وأسامة الأزهري يبحثان عددا من القضايا المطروحة على "مؤتمر دار الإفتاء المصرية"

القاهرة في 3 سبتمبر/ وام/ التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد حاليا بالقاهرة تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر، إلى جانب القضايا الفكرية والعلمية وتطوراتها التاريخية، ومناهج الإعداد العلمي للمفتين والعلماء، وصولا إلى مستجدات العصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، تضامن مصر التام مع دولة الإمارات وشعبها، مشددا على أن ما يمس الإمارات وشعبها يمس مصر وأهلها، وأن العلاقات بين البلدين راسخة على المستويات كافة.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، عن سعادته بوجوده في مصر ولقائه الدكتور أسامة الأزهري، فيما قدم درع الهيئة إهداء لوزير الأوقاف المصري.