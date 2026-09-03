"الداخلية" و"الوطنية لحقوق الإنسان" تبحثان تعزيز الشراكات المؤسسية

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ بحث اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، بما يدعم الجهود والمبادرات المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير مجالات التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة والمصلحة العامة.