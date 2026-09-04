أمين عام مجلس التعاون يؤكد أولوية الزراعة والأمن الغذائي للعمل الخليجي المشترك

المنامة في 4 سبتمبر/ وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس تعد أولوية إستراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذلك انطلاقاً من اهتمام دول المجلس بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها، ورفع قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، وتعزيز جاهزيتها في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات.

وقال معاليه في كلمته خلال الاجتماع الـ 38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الذي عقد في البحرين.. إن الاهتمام بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي تجسّد في مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026، وما صدر عنه من توجيهات لتعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي.

و أشار معاليه إلى ما تشهده دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، حيث يجسّد ذلك التزامها الراسخ بتعزيز أمنها الغذائي وبناء منظومة غذائية خليجية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات، حيث عززت دولة الإمارات العربية المتحدة توظيف الابتكار والتقنيات الزراعية في تطوير محاصيل نوعية تدعم استدامة الإنتاج المحلي، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، فيما تمضي مملكة البحرين في جهودها لتنمية القطاع الزراعي ودعم الإنتاج المحلي والمشروعات الزراعية.

وأضاف معاليه ان المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي من الأغذية، وتطوير منظومة الإنذار المبكر، ودعم استدامة الإنتاج الزراعي، والحد من الفقد والهدر الغذائي، فيما تواصل سلطنة عُمان تبني برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما تمضي دولة قطر قدماً في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتعمل دولة الكويت على دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز مخزونها الإستراتيجي من الأغذية.

وأوضح الأمين العام أن هذه الجهود تٌشكّل، رافدًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة غذائية خليجية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة.​

عقد الاجتماع الـ38 للجنة، برئاسة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين.

-خلا-