فيضانات نيبال تودي بحياة 1287 شخصا وتخلف خسائر بـ2.56 مليار دولار

كاتماندو في 5 سبتمبر/ وام/ أعلنت الشرطة النيبالية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي إلى 1287 قتيلاً، فيما لا يزال 5083 شخصا في عداد المفقودين.

وقدرت السلطات حجم الخسائر في الممتلكات والمساكن والبنية الأساسية بنحو 387.5 مليار روبية نيبالية (2.56 مليار دولار)، موضحة أن نحو 7500 منزل دُمر بالكامل، وأن البلاد تحتاج إلى إعادة بناء نحو 20 ألف منزل.

وأدت الكارثة، التي وقعت في 26 أغسطس الماضي، إلى تدمير قرى وإلحاق أضرار واسعة بالطرق والبنية التحتية، فضلاً عن نزوح آلاف الأشخاص.