انفجار بقاعدة عسكرية في بوليفيا يخلف 10 قتلى و62 مصابا

لاباز في 5 سبتمبر/ وام/ قالت السلطات البوليفية، اليوم، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 62 آخرون في انفجار وقع أمس داخل قاعدة عسكرية ببلدية «فياتشا»، على بعد نحو 30 كيلومتراً من العاصمة لاباز.

وأوضحت أن الانفجار وقع في منطقة مخصصة لتخزين المواد النارية، فيما لم يتحدد سببه، وسط ترجيحات بأنه نجم عن مخزون من الألعاب النارية تابع لوزارة الدفاع.

وحذرت فرق الإطفاء من وجود مصدر للحرارة في الموقع، ما يزيد خطر وقوع انفجار آخر، فيما تضررت عشرات المنازل جراء قوة الانفجار، وانتشرت فرق الإسعاف والأمن في المكان لتقييم الأضرار ونقل المصابين.