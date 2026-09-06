شركة ألمانية تطلق أول صاروخ لها إلى الفضاء مع دخول أوروبا سباق الأقمار الصناعية

أوسلو في 5 سبتمبر/وام/ أطلقت شركة ⁠إيسار أيروسبيس الألمانية الناشئة اليوم (السبت) أول صاروخ لها إلى

الفضاء من موقع في النرويج ضمن المنطقة القطبية الشمالية مما يقرب أوروبا من تقديم خدمات إطلاق الأقمار الصناعية من أراضيها.

ووُصف الصاروخ غير المأهول ويحمل اسم (سبكترم) بأنه أول رحلة مدارية تنطلق من أوروبا في ظل تطلع عدة دول منها السويد وبريطانيا إلى الحصول على حصة من سوق متنامية ​للمهمات الفضائية التجارية.

وانطلق الصاروخ من ميناء ⁠أندويا الفضائي في النرويج ضمن المنطقة القطبية الشمالية وصُمم لحمل حمولات ⁠صغيرة

ومتوسطة الحجم،.

وذكرت (إيسار) أن المهمة تضمنت خمسة أقمار صناعية صغيرة وتجربة تقنية أثناء الرحلة.. وتعد هذه ⁠ثاني محاولة إطلاق للشركة بعد 18 شهرا من تحطم وانفجار أول صاروخ لها بعد وقت قصير من انطلاقه من الموقع ⁠ذاته.. غير أنه لم يصب أحد في ​ذلك الحادث.

وأوضحت الشركة البافارية أن إطلاق اليوم كان من المقرر أن يكون "مهمة تأهيل للمركبة وأول رحلة لها تحمل حمولات".

وأشارت (إيسار) إلى حصولها الأسبوع الماضي على نحو 200 مليون يورو من وكالة الفضاء الأوروبية للمساعدة ​في تمويل تطوير صواريخ جديدة وتوسيع البنية التحتية للاختبارات ⁠والإطلاق مشيرة إلى تطويرها موقع إطلاق ثانيا في كندا.

من جانبه قال دانيال ميتزلر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيسار أيروسبيس في بيان له قبيل الإطلاق اليوم إن الوصول إلى الفضاء لا يزال أحد أكبر العوائق التي تواجه صناعة الفضاء وبنية الأمن القومي.

كان المستشار ⁠الألماني فريدريش ميرتس قد زار موقع الإطلاق التابع لشركة إيسار في مارس ‌الماضي مؤكدا مساعي أوروبا لتحقيق استقلالية أكبر في ظل ما يشهده النظام ⁠العالمي من تقلبات .

(خلا)