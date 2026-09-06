رئيسا وزراء قطر ولبنان يبحثان المستجدات الإقليمية

الدوحة في 6 سبتمبر/وام/ بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نواف سلام رئيس وزراء لبنان خلال اتصال هاتفي ، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، أكد خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كما جدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني .

-خلا-