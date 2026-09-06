فرايبورغ" يهزم "بادربورن" و يتصدر الدوري الألماني

برلين في 6 سبتمبر /وام/ تغلب "فرايبورغ" على "بادربورن" 1-0 ، يوم السبت ، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم ، وبذلك يتصدر "فرايبورغ " المسابقة .

و ضمن مباريات السبت ،تعادل حامل لقب الدوري الألماني "بايرن ميونيخ" مع مضيفه "شالكه" من دون أهداف ليكتفي الفريق البافاري بنقطة واحدة ، و فاز "بوروسيا دورتموند" على "هوفنهايم" 3-2 ،كما فاز "باير ليفركوزن" على "أونيون برلين" بنتيجة 4-1 ،و فاز أيضا "فيردر بريمن" على "لايبزيغ" 3-1، وفاز أيضا الوافد الجديد "إلفرسبرغ" على "بوروسيا مونشنغلادباخ" 4-3 .

وكانت مباريات المرحلة الثانية قد بدأت أمس الجمعة بفوز "شتوتغارت" على "كولونيا" بأربعة أهداف لهدف.

وبهذه النتائج يتصدر "فرايبورغ" الترتيب بواقع 6 نقاط وبفارق الأهداف عن كل من "دورتموند" و"إلفرسبرغ".

-خلا-