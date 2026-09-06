وزيرا خارجية مصر وعُمان يبحثان التطورات الإقليمية

القاهرة في 6 سبتمبر /وام/ بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تطورات المشهد الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء التوتر الحالي.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أصدرته السبت ، أن عبدالعاطي شدد خلال الاتصال على أولوية إيقاف التصعيد والابتعاد عن أية خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة مؤكدا ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية باعتبارها المسار الأمثل لمعالجة مسببات الأزمة.

وتطرق الاتصال وفق البيان ، إلى التطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي ، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

-خلا-