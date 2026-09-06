فوز "بريست" و "لوريان" و تعادل "نيس" مع "لومان " في الدوري الفرنسي

باريس في 6 سبتمبر/وام/ حقق "بريست" انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 2-1 على مضيفه "لوهافر" ، مساء السبت ،ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بهذه النتيجة، يرفع بريست رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوهافر عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت، تعادل نيس مع ضيفه لومان بنتيجة 1-1 ، و بهذه النتيجة يتساوى الفريقان في المركزين 14 و15 برصيد نقطتين.

وفي وقت سابق يوم السبت، فاز لوريان على مضيفه لانس 1-0 ، و بذلك رفع لوريان رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثامن فيما تجمد رصيد لانس عند 3 نقاط، وتراجع للمركز العاشر.

-خلا-